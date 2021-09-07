Прокуратура добилась наказания для омички, по вине которой погиб ее новорожденный ребенок

Медики не смогли реанимировать малыша.

Ррокуратура Омской области смогла обжаловать оправдательный приговор, который вынесли в суде первой инстанции. Напомним, трагедия случилась прошлой зимой в частном секторе на улице Красных Зорь. 24-летняя местная жительница заперла своих четверых детей – 3-летнюю девочку, а также мальчиков 4-х и 2-х лет и 3-месячного младенца – и отправилась в кафе к сожителю на другой конец города. В этот момент в доме начался пожар, спасать оказавшихся в огненной ловушке малышей пришлось посторонним людям.

Старшие дети выжили, младенец погиб. В отношении его матери возбудили уголовное дело по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и об оставлении в опасности.

6 июля Куйбышевский районный суд по первой вынес ей приговор в виде 6 месяцев ограничения свободы по второй оправдал. Прокуратура посчитала такое решение необоснованным и подала апелляцию в Омский областной суд.

– Суд апелляционной инстанции согласился с доводами государственного обвинителя и изменил приговор районного суда, признав незаконным оправдание женщины в части заведомого оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Виновной назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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