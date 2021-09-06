Пропавшая накануне в Омской области грибница сама вышла из леса

Женщина потерялась, пойдя за грибами, но сама вышла к людям. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня полиция сообщала о том, что ищет в Большеречье двух человек. Одной из них была 66-летняя местная жительница. Она вчера, 5 сентября, ушла в лес за грибами с приятелем. Они разминулись и женщина потерялась. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры, но сельчанка сама вышла к людям.

- Сегодня около 13:00 часов разыскиваемая самостоятельно вышла из лесополосы и вернулась домой, - сообщает пресс-служба полиции. Женщина провела в лесу ночь, но смогла самостоятельно прийти домой.

А вот второго пропавшего, Сергея Майстренко, который 2 сентября отправился на рыбалку, еще не нашли. Поиски продолжаются.