В Большереченском районе Омской области потерялись сразу два омича

Людей ищут полицейские, волонтеры и лесники. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О розыске двух людей в одном районе сообщили сегодня полицейские. Одним из них стал 47-летний омич Сергей Майстренко. Как сообщают правоохранители, он уехал с приятелями на рыбалку в Большереченский район еще 2 сентября. По дороге обратно компания заблудилась. Сергей вызвался поискать дорогу, ушел и пропал. Его не могут найти до сих пор.

Сергей Майстренко уехал с друзьями на рыбалку и пропал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Приметы Сергея: рост 175-178 см, на вид 45-48 лет, телосложение плотное, волосы короткие русые с сединой, лицо овальное, нос прямой. Был одет в свитер белого цвета, камуфлированные штаны зелёного цвета, чёрные дутые калоши. На запястье есть татуировка 2 группа крови, а на правом боку шрам от аппендицита.

А вчера стало известно об исчезновении 66-летней Галины Одинцовой. Она постоянно проживала в поселке Большеречье. Со знакомым женщина пошла в знакомый лес у деревни Гущино по грибы, но в процессе они разделились. Найти приятельницу мужчина не смог, домой она также не вернулась. Где сейчас Галина, не известно.

Галина Одинцова ушла в лес за грибами и потерялась. Страдает потерей памяти. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Приметы Галины: рост 165-170 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения. Была одета в кофту красного цвета, резиновые сапоги, штаны темного цвета. Страдает потерей памяти.

Поисками занимаются полицейские, лесничии и волонтеры. Если вы видели пропавших или знаете, где они могут находиться, сообщите в полицию по номеру 79-33-88 или 02