Полиция возбудила уголовное дело после исчезновения снаряда, найденного в центре Омска

Снаряд также ищет специально обученная собака. Фото: Тимур ХАНОВ

В Омске продолжается эпопея со снарядом, который сначала нашли на набережной Оми в центре города, а потом неожиданно потеряли. Каким образом боеприпас исчез, несмотря на выставленное ограждение, сейчас гадают полицейские. По одной из версий, его могли стащить рыбаки, которые часто сидят в этом месте на берегу реки.

В пресс-службе областного УМВД пока сообщают лишь, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Поиски загадочно пропавшего снаряда продолжаются.