СМИ: Полицейские потеряли снаряд на набережной возле Оми

На месте работают кинологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странные дела творятся в районе набережной Оми в центре города. Недавно возле установленного там танка нашли снаряд. Первичный осмотр показал, что большой опасности он не представляет. Однако территорию оцепили и стали ждать саперов из Новосибирска.

Когда специалисты прибыли, выяснилось, что снаряд... исчез. Стражи порядка предположили, что его мог утащить один из рыбаков, которые часто сидят на берегу реки в этом месте. На поиски ориентирован весь личный состав, со ссылкой на источник в полиции сообщаетNGS55.ru.