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Общество3 сентября 2021 10:43

На день города в Омске потратят 4 миллиона рублей

Праздник проведет омская фирма
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Праздник проведут с 11 по 19 сентября

Праздник проведут с 11 по 19 сентября

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня стало известно, кто займется проведением Дня города в Омске. Единственной фирмой, изъявившей желание организовать мероприятие стала ООО "Октава". Мэрия заключила договор на 3,8 миллиона рублей.

Праздник должен проходить целую неделю с 11 по 19 сентября. Такое решение приняли на оперштабе, чтобы не создавать большое скопление людей. Ради этого в Омске на месяц даже отменили запрет на проведение массовых мероприятий. Скорее всего, его снова введут в октябре. Пока не известна точная программа праздника, но все запланированные мероприятия должны пройти в разные дни. Омичей все еще ждет салют и выступление приглашенной звезды.