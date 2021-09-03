День города в Омске проведет местная фирма за 4 миллиона

День города в Омске не будут больше переносить, но собираются проводить неделю. Фото: ВКонтакте

Много неизвестности было в проведении Дня города в Омске в этом году. В 2020 праздник провели преимущественно в онлайн формате, а в 2021 решили все же отпраздновать очно. В этом году город празднует юбилей, 305 лет, поэтому программу планировали масштабную. Концертная программа должна была длиться около 9 часов, а закончиться 15-минутным салютом. Имя приглашенной звезды долгое время держали в секрете, но все же стало известно, что хэдлайнером шоу станет Владимир Пресняков.

Но в планы по проведению праздника вмешался коронавирус. Третья волна оказалась довольно сильной. До сих пор каждый день фиксируют почти 400 новых заболевших. В начале апреля власти приняли решение перенести празднование на начало сентября. Тогда же планировали провести и марафон. Но дата снова сдвинулась после заседания последнего оперштаба, которое прошло в понедельник 30 августа. Решили, что марафон проведут, как и планировали 11 сентября, а вот празднование Дня города продлится целую неделю с 11 по 19 сентября. Точная программа пока не известна, но власти хотели проводить запланированные мероприятия и концерты постепенно, чтобы не создавать больших скоплений людей.

Долгое время оставалось неизвестно, какая компания возьмется за организацию. Изначально тендер выиграла фирма «Олимп» из Новосибирска. За свои услуги они просили 2,9 миллионов, но когда праздник перенесли, договор расторгли. Пришлось искать нового подрядчика. Стало известно, что им стала омская фирма ООО «Октава». Цена на их услуги оказалась выше, за подготовку и проведение Дня города мэрия теперь заплатит 3,8 миллионов. «Октава» были единственной компанией, которая завилась на торги.

Все мероприятия должны пройти за неделю и без законодательных несостыковок. Ради праздников губернатор приостановил запрет на массовые мероприятия, который уже больше года действовал в городе и области. Поэтому омичи смогут беспрепятственно собираться, чтобы отметить юбилей города. Но, видимо, соблюдать другие ограничения все же придется, поэтому забывать о масках и социальной дистанции не стоит.