Масочный режим продлить, День города праздновать несколько дней: стали известны итоги заседания омского оперштаба

Ограничительные меры продлили в Омске на месяц, поэтому маски все ещё придётся носить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Омске состоялось заседание опер штаба по борьбе с коронавирусом. У омичей было много вопросов, касающихся проведения обещанных в начале сентября массовых мероприятий. С августа перенесли празднование Дня города и Сибирский Международный марафон. Тогда третья волна коронавирса только начиналась и рассчитывали, что за месяц все уляжется. Но, по данным минздрава, уровень заболеваемости не снижается.

Роспотребнадзор выступал с предложением о сохранении режива повышенной готовности, масочного режима и действующих ограничений до 30 сентября. Как стало известно, омский оперштаб поддержал эти требования. Это могло обозначать перенос Дня города ещё на месяц, ведь в всиле остался запрет на массовые мероприятия и ограничения по заполняемости залов стадионов, театров, кино и т.д. Но, как сообщили после заседания, власти решили этот вопрос иначе.

День города в Омске проведут, но не за один раз. Разные мероприятия разведет по разным дням. Получится, что празднование растянется на неделю с 11 по 18 сентября.

- Решено развести мероприятия, проводить их не в одни выходные, а в разные дни, - пояснил Александр Бурков. Марафон проведут, как и планировали, 12 сентября.

Не обошли вниманием и прививочную компанию. По статистике в Омске уже привит 64% от первоначального плана. Напомним, что накануне закончился срок обязательной вакцинации работников некоторых предприятий. Руководители и предприниматели переживали, что не успевают выполнить норму и опасались штрафов. В Роспотребнадзор успокоили предпринимателей и пообещали не проводить специальных проверок. Видимо, такая мера все же дала свои плоды. Показатели вакцинации подросли. Но губернатор все же призвал омичей продолжать прививаться.

- Уже вакцинировано первым компонентом 64% от общего плана, который составляет почти 900 тысяч человек проживающих в регионе. Мы имеем показатель выше, чем в среднем по России. Это хороший результат, но сбавлять темпы не надо, эту работу надо проводить дальше. Вакцины у нас достаточное количество на складах и в медицинских учреждениях, перебоев нет и не предвидится, прошу омичей вакцинироваться, - обратился к жителям региона Александр Бурков.