Минобороны показало таймлапс строительства кадетского корпуса в Омске

Новый кадетский корпус построили всего за 10 месяцев. Фото: правительство Омской области

Меньше чем за год на месте пустыря возле парка Победы на Левом берегу в Омске возвели новый кадетский корпус. Из старого здания на улице Ленина пришлось переехать. Историческая постройка уже не соответствовала ни требованиям безопасности, ни нуждам современного учебного заведения.

Фото: правительство Омской области

1 сентября новый кадетский корпус в Омске торжественно открыли. И это тот нечастый случай, когда реальность выглядит не просто в точности, как на эскизах проекта, но даже еще лучше. Теперь кадеты будут жить не все вместе в казармах, а по двое в комнатах, очень напоминающих номера в отеле. Также здесь есть просторная столовая, медпункт и бесчисленные помещения, оснащенные для занятий спортом и досуга. Весь этот огромный комплекс возвели всего за 10 месяцев.

Минобороны показало на очень ускоренном видео, как шло строительство в каждый из 292 дней. В этой непростой и слаженной работе, которая велась круглосуточно, были задействованы 1021 человек и 45 единиц техники.