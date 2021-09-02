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Общество2 сентября 2021 14:14

За строительство кадетского корпуса главу ВДВ и подрядчика наградили знаками «За служение Омской области»

Огромный учебный комплекс Минобороны РФ построили всего за 10 месяцев
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Губернатор вручил Андрею Сердюкову знак отличия «За служение Омской области». Фото: правительство Омской области

Губернатор вручил Андрею Сердюкову знак отличия «За служение Омской области». Фото: правительство Омской области

1 сентября в Омске торжественно открыли новый Кадетский корпус, который теперь находится возле парка Победы на Левом берегу. Огромный учебный комплекс с общежитием, столовой, медицинским пунктом и многочисленными спортивными объектами построили в ударные сроки – всего за 10 месяцев.

Праздник в связи с Днем знаний проходил по видео-конференц-связи одновременно сразу в нескольких учебных заведениях Минобороны РФ по всей стране. В Омске на нем присутствовал Герой России, выпускник кадетского корпуса Андрей Сердюков

– Решением министра обороны РФ за небольшой период времени создано уникальное по своему оснащению довузовское военное учебное заведение. Уверен, что в стенах корпуса кадеты будут не только учиться на хорошо и отлично, но и станут достойными гражданами и продолжателями традиций Воздушно-десантных войск, готовыми в любой момент встать на защиту нашей Родины, – сказал генерал-полковник Сердюков.

Также он передал в дар кадетскому корпусу, выпускником которого является сам, икону Илии Пророка. В свою очередь губернатор Омской области вручил Андрею Сердюкову знак отличия «За служение Омской области» II степени.

Такую же награду, но III степени вручили и учредителю ООО «ОлимпСитиСтрой» Александру Фомину, чья компания выступила подрядчиком при строительстве нового комплекса.

Также наградили представителя подрядной организации. Фото: правительство Омской области

Также наградили представителя подрядной организации. Фото: правительство Омской области