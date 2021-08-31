ОмГУ им. Ф.М. Достоевского объявил дополнительный прием на бюджетные места

У выпускников школ и колледжей России и у абитуриентов ряда иностранных государств есть возможность еще в этом году стать студентами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и учиться на бюджетном месте. Прием документов пройдет с 31 августа по 10 сентября 2021 г. в рамках вакантных бюджетных мест.

Абитуриенты могут подать заявления на следующие направления подготовки бакалавриата и специальности:

- Прикладная математика и информатика

- Фундаментальные математика и механика

- Математика и компьютерные науки

- Компьютерная безопасность

- Информатика и вычислительная техника

- Прикладная информатика

- Прикладные математика и физика

- Физика

- Радиофизика

- Биотехнические системы и технологи

- Химия

- Химическая технология

- Режиссура театрализованных представлений и праздников

- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)

Выпускники средних профессиональных учебных заведений (колледжей) России и абитуриенты из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана могут принять участие в конкурсе на основе внутренних вступительных испытаний (без ЕГЭ).

Ключевые даты:

до 10 сентября идет прием документов через электронную систему ОмГУ: https://distdocs.omsu.ru/

13 сентября пройдут вступительные испытания (дистанционно);

14 сентября на сайте приемной комиссии https://abit.omsu.ru/ будут опубликованы конкурсные списки;

до 17 сентября принимаются согласия на зачисление;

24 сентября будут изданы приказы о зачислении.

Подать документы, посмотреть информацию о направлениях подготовки (в т.ч. о наборе вступительных испытаний) можно на сайте ОмГУ https://abit.omsu.ru/abitpage/dopolnitelyny-priem.html. Вступительные испытания также пройдут дистанционно.

Вопросы о поступлении можно задать Приемной комиссии ОмГУ по телефону +7(3812) 229-772.