ОмГУ им. Ф.М. Достоевского объявил дополнительный прием на бюджетные места

У выпускников школ и колледжей России и у абитуриентов ряда иностранных государств есть возможность еще в этом году стать студентами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и учиться на бюджетном месте. Прием документов пройдет с 31 августа по 10 сентября 2021 г. в рамках вакантных бюджетных мест.
Абитуриенты могут подать заявления на следующие направления подготовки бакалавриата и специальности:
- Прикладная математика и информатика
- Фундаментальные математика и механика
- Математика и компьютерные науки
- Компьютерная безопасность
- Информатика и вычислительная техника
- Прикладная информатика
- Прикладные математика и физика
- Физика
- Радиофизика
- Биотехнические системы и технологи
- Химия
- Химическая технология
- Режиссура театрализованных представлений и праздников
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)
Выпускники средних профессиональных учебных заведений (колледжей) России и абитуриенты из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана могут принять участие в конкурсе на основе внутренних вступительных испытаний (без ЕГЭ).
Ключевые даты:
до 10 сентября идет прием документов через электронную систему ОмГУ: https://distdocs.omsu.ru/
13 сентября пройдут вступительные испытания (дистанционно);
14 сентября на сайте приемной комиссии https://abit.omsu.ru/ будут опубликованы конкурсные списки;
до 17 сентября принимаются согласия на зачисление;
24 сентября будут изданы приказы о зачислении.
Подать документы, посмотреть информацию о направлениях подготовки (в т.ч. о наборе вступительных испытаний) можно на сайте ОмГУ https://abit.omsu.ru/abitpage/dopolnitelyny-priem.html. Вступительные испытания также пройдут дистанционно.
Вопросы о поступлении можно задать Приемной комиссии ОмГУ по телефону +7(3812) 229-772.