Омский роспотребнадзор не будет проверять выполнение требований по количеству вакцинированных работников

Проверок по поиску не привитых сотрудников в Омске пообещали не проводить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 26 августа, в Омске закончились сроки обязательной вакцинации работников, о которых говорили в распоряжении Роспотребнадзора в прошлом месяце. Многие предприниматели не успели привить необходимое количество человек теперь опасаются проверок и штрафов, которые могут за ними последовать.

Сегодня на пресс-конференции начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова рассказала, что будет дальше и что грозит тем, кто норму не выполнил.

По словам Шаховой, приказ носил больше рекомендательный характер, поэтому конкретных проверок, специально направленных на выявление не привитых сотрудников не будет.

- Постановление не носит пресекательный характер, мы только рекомендовали привить сотрудников не менее 60%. Конкретных проверок на исполнение постановления проводиться не будет, все обязаны привиться по совести, - отметила она.

Прививочная компания продолжается. До конца года в Омской области нужно привить как минимум 893 602, это как раз 60% населения. Пока первым компонентом в Омской области вакцинированы 63% от необходимого количества, а вторым и того меньше, 52%.