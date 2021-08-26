Зеленые насаждения у музыкального театра в Омске обещают оперативно восстановить

Масштабная реконструкция Театральной площади подходит к концу. Фото: мэрия Омска

В 2021 году завершается реконструкция Театральной площади, которая идет на протяжении трех лет. Контракты на проведение работ были заключены по результатам аукционов с четырьмя компаниями – ООО «Домострой», ООО «ВЕМ-Ан», ООО «РемСпецМаш», ООО «Марстрой».

Во время первого этапа в 2019 году преобразилась нижняя, а в 2020-м – верхняя часть площади. Сейчас идет работа над обустройством парковки.

– Комплексное благоустройство площади у Музыкального театра по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» ведется с 2019 года. Все подрядные организаций, работающие на объекте в течение трех лет, выиграли аукционы в рамках действующего Федерального закона № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключили контракты с заказчиком в лице «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска, – рассказывает первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Михаил Горчаков. – И по условиям контрактов подрядчик несет гарантийные обязательства на все выполненные работы в течение трех лет.

Такие масштабные работы по благоустройству здесь проводятся впервые. Несмотря на то, что они еще продолжаются, остались последние штрихи. Часто недочеты можно выявить уже при эксплуатации объекта.

На Театральной площади и других общественных территориях регулярно проходят комиссионные обследования в составе заказчика, подрядчиков, администрации города. Все выявленные замечания актируются, и по ним в дальнейшем ведется претензионная работа с подрядчиками или ресурсоснабжающими организациями, допустившими нарушение благоустройства. Благодаря гарантийному сроку на три года, который прописан в договорах, подрядные организации будут устранять все дефекты за свой счет, без дополнительных затрат со стороны городского бюджета.

– В настоящее время заказчиком работ, «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства», продолжается претензионная работа с подрядчиками первой и второй очереди благоустройства Театральной площади, при этом многие замечания устраняются в досудебном добровольном порядке, – отметил Михаил Горчаков. – Все новые появившиеся недочеты будут устранены подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

К сожалению, часто совсем новые объекты – скамьи, качели и светодиодные светильники – разрушаются от действий вандалов или просто неосторожного обращения с ними горожан. Администрация города убедительно просит бережно относиться к общему имуществу, чтобы оно как можно дольше радовало всех жителей Омска.

Случались неприятности и из-за действий обслуживающих организаций. Например, только что уложенный гранит на одном из участков был разрушен из-за неаккуратной уборки механизированной техникой. А саженцы деревьев засохли из-за того, что за ними не следил должным образом собственник земельного участка – музыкальный театр. Тем временем, вся Театральная площадь (территория в границах улиц Карла Маркса, Пушкина, Думской и Лермонтова) предоставлена театру в постоянное бессрочное пользование. Согласно статье 118 Решения Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на озелененных территориях, находящихся у них в собственности, пользовании или на обслуживании, обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений, полив, рыхление, обрезку, покос травы, стрижку газонов и другие работы.

В ближайшее время на месте засохших зеленых насаждений высадят новые. По информации музыкального театра, теперь их будут регулярно поливать. Также департаменте городского хозяйства отметили, что в рамках последней очереди благоустройства на площади будет посеян новый газон и высажены другие крупномерные деревья и кустарники.