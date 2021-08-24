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Общество24 августа 2021 13:05

Стала известна точная дата нового опрештаба в Омске

Там решат судьбу коронавирусных ограничений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Судьбу коронавирусных ограничений решат на оперштабе в понедельник.

Судьбу коронавирусных ограничений решат на оперштабе в понедельник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске к концу подходят сроки действия ковидных ограничений, которые поставили на прошлом заседании оперштаба. Масочный режим, например, в Омской области действует до 31 августа, также как и ограничения на проведение массовых мероприятий. Уже совсем скоро должно состоятся новое заседание, на котором решат, что делать дальше.

Стала известна точная дата. Оперштаб соберется 30 августа, в понедельник, в 16:00. В повестке, как и всегда, текущая эпидемилолгическая обстановка и ковидные ограничения. Также, скорее всего обсудят и возможность проведения празднования Дня города, которое ранее перенесли на 11 сентября.