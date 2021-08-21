Омского депутата, который с женой снимал порно со школьницами, лишили мандата

Парочка, по версии следствия, потом продавала грязные ролики. Фото: ВКонтакте

Уголовное дело за растление несовершеннолетних девочек завели на 22-летнюю жену депутата села Покровка под Омска Алексея Анищенко. По версии следствия, беременная супруга снимала порно с двумя школьницами 15 и17 лет. За это девочкам платили по 3000 рублей. Само же видео женщина продавала через интернет.

Позже стало известно, что в съемках участвовал и сам депутат. На него тоже завели уголовное дело, сейчас он под стражей. И вот, как стало известно, народного избранника все-таки лишили мандата. Информацию подтвердили в прокуратуре. Именно это ведомство и стало инициатором лишения мандата.

Правда, повод формальный: Алексей Анищенко нарушил федеральный закон. И не отчитался о доходах. За это и был лишен статуса депутата.