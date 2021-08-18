Омский губернатор обсудил с главой минприроды РФ вопросы экологии региона

Во время встречи обсудили волнующие омичей вопросы выбросов в атмосферу и ликвидации старых свалок. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Жители Омска периодически сообщают о случаях выбросов в атмосферу. Власти оперативно реагируют на каждое обращение. Одним из факторов загрязнения воздуха является печное отопление, которым пользуются жители частного сектора. Вопросы подключения частного сектора к газу обсудили на встрече губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды России Александр Козлов. Запланировано подключение к голубому топливу 15 тысяч домов, но для этого необходимо внести изменения в правила предоставления дотаций.

Как отметил во время разговора Александр Бурков, сейчас использовать эти средства можно только на строительство и проведение новых газопроводов, а компенсировать затраты самих владельцев дома на установку оборудование внутри невозможно.

Министр экологии России Александр Козлов рассказал о мерах экологической поддержки, предусмотренных в Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Омск входит в число городов - промышленных центров, для контроля за выбросами Росгидромет в 2020-2021 годах в рамках программы «Чистый воздух» проводит модернизацию постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Омске. Кроме того, недавно Правительство приняло решение выделить региону дополнительные средства для обновления городского транспорта, работающего на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы, что также позволит снизить объем вредных выбросов, - рассказал министр экологии Козлов о других мерах, которые предусмотрены для улучшения экологической обстановки в Омской области.

Обсудили на встрече и вопросы рекультивации свалок в рамках нацпроекта «Чистая страна». Ликвидация должна начаться в 2022 году в Центральном и Советском округах. На один из объектов уже полностью готовы все документы, на второй ждут заключение государственной экологической комиссии. Если в Минприроды решат провести дополнительные отборы на выделение федеральной поддержки, то к ликвидации одной из свалок в Омской области смогут приступить уже в этом году.

Поднималась и тема возрождения речного судоходства по Иртышу. Сейчас оно находится в упадке по многим причинам, но есть шанс снова вывести грузоперевозки по реке на высокий уровень.

Сейчас объем грузоперевозок по Иртышу составляет примерно 150 тысяч тонн в год.

- В советское время грузооборот достигал 1,2 млн. тонн в год, а сейчас объем перевозок по Иртышу почти в десять раз меньше - около 150 тыс. тонн в год. Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды. Строительство гидротехнических сооружений и принятие общего с Республикой Казахстан регламента по увеличению объемов пропуска воды позволит использовать суда со средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между регионом и соседним государством, а также выходу продукции Омской области и Республики Казахстан на международные рынки через инфраструктуру Северного морского пути, - отметила губернатор Омской области Александр Бурков.

Министр экологии Александр Козлов поддержал инициативу главы региона о создании специальной рабочей группы при экспертной группе по охране и использованию водных ресурсов трансграничного бассейна реки Иртыш Совместной российско-казахстанской комиссии. Главной целью для участников группы станет изучение возможностей увеличения пропуска воды, чтобы ее уровень в Иртыше в районе Омска круглогодично держался на более высоком уровне. Это поможет обеспечить стабильную навигацию по реке.