Эксперты оценили действия омского губернатора, который распорядился прекратить вывоз зерна за пределы региона

Разобраться в этом вопросе и взять ситуацию под контроль Александр Бурков распорядился на аппаратном совещании. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Власти региона всерьез озабочены проблемой вывоза омского зерна за границу. Разобраться в этом вопросе и взять ситуацию под контроль на аппаратном совещании распорядился губернатор Александр Бурков. По его словам, вывоз зерна негативно влияет на состояние экономики Омской области. Мониторинг ситуации губернатор поручил министерству региональной безопасности и другим ведомствам.

- Нужно понимание, сколько у нас по факту будет зерна, чтобы мы видели реальные обороты сельхозпродукции, в первую очередь растениеводства. Незаконный вывоз зерна пагубно сказывается на экономике региона. Нужно контролировать, какой объем вывозится и насколько легально, - считает Александр Бурков. - Отвечать за мониторинг оборота зерна через погранпосты поручено министерству региональной безопасности, ведомство должно координировать взаимодействие с Россельхознадзором, Минсельхозом, налоговой службой и таможней.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уже оценил оперативные меры воздействия региональных властей. По его словам, подобная проблема характерна для всех субъектов, которые граничат с Республикой Казахстан. И, как считает эксперт, реагировать регионы должны совместно с федеральными властями. Однако и самостоятельно субъекты могут сделать многое для улучшения ситуации с вывозом зерна. Омская область - яркий тому пример.

Вывоз зерна негативно влияет на состояние экономики Омской области. Фото: Николай ХИЖНЯК

- Эта продукция там локализуется и становится как бы казахстанской. При этом возникает уход от налогов и прочие неприятные вещи. Думаю, с этим имеет смысл бороться, - говорит Рылько.

По его словам, ситуация с вывозом зерна в конечном итоге сильно влияет потом на его цену в России. Этого нельзя допускать.

- Мы ведь знаем, что омским мукомолам постоянно приходится бороться с ценами, которые устанавливают казахстанские трейдеры. Без зерна Омская область, конечно, не останется, но платить за него просто придется гораздо больше, - говорит эксперт.