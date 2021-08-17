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Общество17 августа 2021 13:01

В Омске поймали подростков, нападавших с ножом на детей

Сейчас их допрашивают полицейские
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Расследованием занимается Следственный комитет Омской области.

Расследованием занимается Следственный комитет Омской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне в полицию обратились обеспокоенные родители троих школьников. С разницей в полчаса они стали жертвами нападений неизвестных с ножом. В одном и том же дворе от действий грабителей пострадали два подростка 14 и 15 лет, у них забрали баскетбольный мяч, и 13-летний мальчик, он лишился телефона.

Как сообщала в пресс-службе следственного комитета по Омской области, сообщили, что подозреваемых в преступлении задержали. Ими оказались два омича 16 и 17 лет, всего на пру лет старше своих жертв.

- В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

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Разбойное нападение на подростков в Омске
Разбойное нападение на подростков в Омске