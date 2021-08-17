В Омске разыскивают подростков, подозреваемых в серии ограблений

Подростки нападали на детей во дворе многоэтажки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В омской полиции занялись розыском двух неизвестных, которые за один вечер совершили серию разбойных нападений на детей во дворе на улице Кирова. В органы обратились родители пострадавших. Оказалось, что накануне вечером два приятеля 14 и 15 лет как обычно проводили время во дворе, когда к ним подошли два незнакомца. Один достал перочинный нож и приставил к животу 14-летего подростка, потребовав вывернуть карманы. Потом набросился на второго. От неожиданности мальчик выронил из рук телефон и баскетбольный мяч. Разбитый гаджет нападавших не заинтересовал, а вот мяч они забрали. Спустя полчаса те же пани в том же дворе напали на 13-летнего школьника. У него забрали телефон, стоимостью 12 тысяч рублей.

Как сообщают в полиции, нападавшим на вид около 17 лет, одежда темная, а на лице медицинские маски. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». А омичей просят помочь в поисках.