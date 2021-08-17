Омичи выловили из Омки необычного рака

Необычного рака случайно поймали в омской речке. Фото: ВКонтакте

В Омске порой можно встретить вещи, которые здесь увидеть совсем не ожидаешь. Многие, например, до сих пор не верят, что в Иртыше можно поймать приличную рыбу. А некоторые ловят. Но вот чего обычно увидеть не ожидаешь, так это голубых раков.

Что сделали с раком так и осталось загадкой. В комментариях омичи предлагали отпустить его. Фото: ВКонтакте

А именно такого красавца выловил в Омке один из горожан. Необычной находкой он поделился в соцетях. Рак довольно большой, а его панцирь имеет яркий голубой оттенок. В комментариях омичи окрестили животное «свинцовым раком», а некоторые успели связать его появление с загрязнением воды.

На самом деле раки голубого или синеватого цвета встречаются довольно часто. Их окрас зависит от множества разных факторов: состава грунта и воды, рациона питания и необходимости мимикрировать под окружающую среду. Поэтому раки могут иметь совершенно разную окраску от привычной зеленой до синей, черной или даже коралловой.