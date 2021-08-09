Рыбные места Омской области: Лещи в Иртыше у телецентра, щуки – в Камышловке возле Дружино

Карасей можно поймать почти повсеместно. А вот ради хищной щуки или вкусного карпа придется отъехать подальше от города.

Лето перевалило за экватор, а вы так и не успели съездить на рыбалку? Тогда самое время сделать это в ближайшие выходные. «Комсомолка» поинтересовалась, где в Омской области самые «клевые» места. И вот, что обычно называют называют удачливые рыбаки.

1. Река Иртыш в черте города

Судя по числу рыбаков, облюбовавших набережные в Омске, рыба в черте города водится и она даже съедобная. Например, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» рассказывают об удачном клеве в районе телецентра. За вечер рыбаки вытащили из реки трех увесистых лещей, каждый весом более килограмма. Там же обнаружили нескольких раков. А на Иртыше в районе Ленинградского моста находят даже речных мидий. Правда, о гастрономических достоинствах последних очевидцы не рассказывают.

2. Поселок Надеждино

Для тех, кто все-таки предпочитает отдых на природе, есть множество вариантов в пределах 50 км от Омска. В районе поселка Надеждино есть живописный водоем с пологими берегами. Озеро, которое местные называют Надеждинская старица, богато карасями. Их может наловить даже неподготовленный рыбак. А профессионалы умудряются поймать здесь и хищных щук.

Надеждино. Фото: Дмитрий Горчухин («100 необычных мест Омска и Омской области»)

3. Поселок Дружино

В его окрестностях есть сразу несколько вариантов для рыбной ловли. Один из них – местное озеро, где ловят, в основном, карасей. Любители утверждают, что рыба здесь вкусная и не пахнет болотом, как в многих других местах. Также одна из достопримечательностей озера –окуни. но они мелкие

Река Камышловка. Фото: belyaefff.livejournal.com/

4. Река Камышловка

Это приток Иртыша протяженностью 37 км. Она течет из Марьяновского района и впадает в Иртыш. Особенно интересный для рыбаков участок этой находится также в районе Дружино. В пойме река довольно широкая, около пяти метров, но почти повсеместно заросла водорослями. Это стоит учесть рыбакам при подборе снастей. В районе поселка Дружино есть несколько дамб. В этих местах в большом количестве водится щука.

Озеро Черталы. Фото: Евгений Сумленинов («Рыбалка в Омске»)

5. Ильинские озера

Расположены в районе Ачаирского монастыря. Здесь охотно клюет желтый карась. Ловить его рекомендуют на червя. Однако из недостатков этого места рыбаки называют обилие мошек, комаров и оводов.

6. Поселок Харламово

Еще одно место в Омском районе, где можно порыбачить на Иртыше. Здесь водится щука.

Из Омска надо выехать в сторону Троицкого, через Новоомский и Фадино, далее налево на Лобково до Харламово.

Ильинские озера. Фото: «Рыбалка в Омске»

7. Поселок Кормиловка

В Кормиловском районе рыбачат на реке Омь. Ловят здесь карпов и карасей.

По Сыропятскому тракту прямо, потом направо до Кормиловки.

На озере в Дружино ловят вкусных карасей и ротанов. Фото: «Рыбалка в Омске»

8. Село Кутырлы

В Колосовском районе хороший клев карасей обещают на реке Оше в районе села Кутырлы.

В сторону Дружино – до Бекишево. Далее – поворот с федеральной трассы направо – Максимовка – Нагибино – Новосолдатка – Орловка – Охотниково – Коршуновка – Журавлевка – Меркутлы – Кутырлы

9. Озеро Черталы

Любители сибирской экзотики, у которых есть порядочное количество времени, могут отправиться на север региона. Одним из самых популярных у рыбаков местом считается озеро Черталы, расположенное возле деревень Приозерки и Белоглазово. Места там почти совершенно дикие, бывалые рыбаки советуют добираться туда на внедорожнике. На озеро едут за щукой.

В сторону Дружино до Бекишево. Далее – Малиновка – Тюкалинск – прямо с федеральной трассы на шоссе – Новый Кошкуль – направо – Приозерка.

Дружино. Фото: «Рыбалка в Омске»

10. Река Артынка

Еще один водоем на севере региона. Порыбачить на реке в Муромцевском районе можно в двух местах – поселках Костино, Артын. Тут ловят сазанов, карпов и карасей.

Из Омска надо ехать в сторону Больших полей. Далее необходимо проехать Давыдовку, Петровку, Халдеевку – до села Камышино-Курское. Далее будет развилка: налево – Артын, направо – деревня Костино.

11. Озера Линево и Щучье

Названия двух других точек на карте Муромцевского район говорят сами за себя. Оба они расположены в районе деревни Надеждинки. Ловят тут окуней, лещей, линей, щук и плотву.

Сначала так же, как указано выше, добраться до Камышино-Курского. Оттуда через Костино, Муромцево, миновав Петропавловку и Кондратьево, добраться до Надеждинки.

12. Озеро Данилово

Муромцевский район. Конечный пункт – Курганка. Водится карась, карп, щука, окунь, чебак.

Омск – Большие Поля – Давыдовка – Петровка – Халдеевка – Новокоролевка – Демьяновка – Сухое – Алексеевский – Сягаевка – Новомалиновка – Камышино-Курское – Костино – Муромцево – Петропавловка – Кондратьево – Малинкино – Курганка.

13. Озеро Тобол-Кушлы

Саргатский район. Конечные пункты – Большешипицыно, Десподзиновка. Едут сюда ради карася.

Омск – Дружино – Красный Яр – поворот направо – Авлы – Новоархангелка – Верблюжье – Нижнеиртышское – Увальная Бития – Калачевка – через Саргатское налево – Урусово – Алексеевка – Десподзиновка – Большешипицыно.

14. Озеро Тенис

Сразу несколько рыбных озер есть в Крутинском районе. В Тенисе в районе деревни Усть-Логатки. Водится карп и судак.

Омск – Дружино – Красный Яр – Ивановка – Бекишево – Малиновка – Тюкалинск – Чумановка – направо с федеральной трассы до Крутинки – Калачики – Китерма – Шипуново – Новокарасук – Усть-Логатка.

15. Озеро Салтаим

Крутинский район. Конечные пункты – с севера – Максима Горького, с юга – Салтаим. Лучше всего клюет карась, карп, судак.

Омск – Дружино – Красный Яр – Ивановка – Бекишево – Малиновка – Тюкалинск – Чумановка – направо с федеральной трассы до Крутинки – Калачики – Китерма – Шипуново – Новокарасук – Максима Горького – Салтаим.

16. Озеро Ик

Крутинский район. Конечные пункты – Китерма, Красный Пахарь, Калачики, Ик, Крутинка. Клюет карась, карп, судак.

Омск – Дружино – Красный Яр – Ивановка – Бекишево – Малиновка – Тюкалинск – Чумановка – направо с федеральной трассы до Крутинки – Калачики – Китерма.

17. Озеро Бития

Саргатский район. Конечный пункт – Нижняя Бития. Тут имеется ассортимент почти на любой вкус: карась, чебак, окунь, щука, подлещик, ерш.

Омск – Дружино – Красный Яр – поворот направо – Авлы – Новоархангелка – Верблюжье – Нижнеиртышское – через Увальную Битию к озеру – Нижняя Бития.

18. Озеро Круглое, река Иртыш.

Саргатский район. Конечный пункт – Верблюжье. Здесь клюет Карась, чебак, окунь, щука, подлещик, ерш.

Омск – Дружино – Красный Яр – поворот направо – Авлы – Новоархангелка – Верблюжье.

19. Поселок Иртыш

Черлакский район. Конечный пункт – поселок Иртыш. Здесь можно поймать карасей и щук.

Омск – Иртышский – Усть-Заостровка – Ачаир – Покрово-Иртышское – Верхнеильинка – Иртыш.

20. Река Тугочайка

Нововаршавский район. Конечный пункт – Заречное. В местной реке можно поймать щуку.

Омск – Троицкое – Новоомский – Фадино – Новоселецк – налево через Таврическое на Луговое – Солоновка – Прииртышье – Пристанское – Баландино – Новоивановка – Жар-Агач – Заречное.