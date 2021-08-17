В Омске пообещали поставить остановку на «Старозагородной роще» до конца лета

Омичи на остановке "Старозагородная роща" сейчас вынуждены ждать автобусы над деревьями.

В Омске уже долго туманом окутана судьба остановки на «Старозагородной роще». Ее демонтировали в начале лета из-за окончания срока аренды. Предприниматель убрал не только киоск, но и навес, который был с ним единым целым. Оказалось, что просто так заняться установкой навеса в администрации города не могут, для этого нужно обращение от окружной администрации.

- В текущем году предусмотрена установка нового павильона ожидания на данной остановке общественного транспорта. Ранее там был установлен киоск, составляющий технически единую конструкцию со всем остановочным комплексом. У собственника нестационарного торгового объекта закончился договор аренды и он демонтировал всю конструкцию. В настоящее время установка ТОК на остановке не предусмотрена, - ответили тогда в пресс-службе Советского округа. Но когда именно планируются работы, так и осталось неизвестным.

Сегодня стало известно, что не так уж и долго осталось омичам прятаться под деревьями от непогоды. Остановку обещают поставить в ближайшее время.

- Новый остановочный павильон (оборудованный скамейкой и урнами) будет установлен на данной остановке общественного транспорта до конца августа текущего года. В настоящее время этот вопрос находится на контроле в департаменте городского хозяйства мэрии, - рассказали в пресс-службе мэрии.