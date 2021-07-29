«Люди прячутся от ливня под деревьями»: Омичи 2 месяца ждут новую остановку у Старозагородной рощи

Спрятаться от ливня люди могут только под деревьями.

В Омске продолжают заменять старые остановки на новые павильоны и комплексы. Снесли и старенькую остановку у Старозагородной рощи. Разобрали ее быстро, на это, по наблюдениям местных жителей, у рабочих ушло всего два дня. Люди были уверены: вот-вот появится новый павильон.

Но прошло два месяца, работ по обустройству новой остановки заметить им не удалось. Омичи терпеливо ждали, когда появится остановка. Все это время в ожидании транспорта люди прятались от пекла и дождя под деревьями. У Старозагородной рощи не установили даже временного навеса.

- Уже как 2 месяца отсутствует остановка. Снесли за 2 дня, а сделать сил не хватило. Людям приходиться стоять под деревьями лишь бы укрыться от ливня, как сегодня, до этого от аномальной жары. Раньше была остановка, пусть и старая, но она была, люди могли посидеть, спрятаться от дождя и солнца. Сколько ещё ждать остановки? – негодуют местные жители в соцсетях.

Свои слова омичи подтвердили фотографиями и видео. На фото попало, как от палящего солнца люди вынуждены прятаться под деревьями, растущими чуть в стороне. А на видео пассажиры в ожидании автобуса мокнут под тополями. Сейчас там это единственная защита.

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От жары пассажирам приходится спасаться в тени тополей из-за которых их плохо видно водителям. Фото: ВКонтакте

Чтобы узнать, что происходит с остановкой, мы обратились в Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) и получили. Там сообщили, что демонтаж остановки проводила администрация Советского округа. Из пояснений чиновников можно сделать вывод: о том, что остановки больше нет, в мэрии даже не знали.

- Сносом автопавильона занимался округ. В утвержденных адресных перечнях БУ г.Омска "УДХБ" на обустройство остановок в 2021 года этой остановки нет. Заявок на обустройство данного остановочного комплекса после сноса прежней остановки от окружной администрации и от жителей в департамент дорожного хозяйства не поступало, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Чтобы остановка появилась в планах на обустройство, должна сработать следующая схема: жители обращаются в районную администрация, а та подает заявку в мэрию. Администрация может подать заявку на благоустройство и самостоятельно, без обращения жителей. Но от окружных чиновников заявок на обустройство остановки у Старозагородной рощи в этом году пока не поступало.

Как отметили в пресс-службе УДХБ, вопрос установки в ближайшее время будут обсуждать в мэрии, но о точных датах говорить пока рано. Оперативных комментариев от администрации Советского округа получить пока не удалось. Когда у Старозагородной рощи появится остановка - вопрос пока без ответа.