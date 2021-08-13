В Омске для поваров и кондитеров пройдет ярмарка вакансий

На ярмарке вакансий омичи смогут найти себе работу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Служба занятости Омской области собирается провести отраслевую ярмарку вакансий. Она будет интересна для поваров и кондитеров, которые ищут работу. 19 августа в 11 часов они смогут получить в службе занятости необходимую информацию. Как сообщает пресс-служба омского правительства, участникам предложат рабочие места в крупнейших компания региона.

- Соискатели на ярмарке вакансий смогут пройти собеседование с работодателями, узнать об условиях труда и уточнить систему оплаты. На мероприятии им будет предложено более 500 вакансий, – говорит начальник отдела трудоустройства департамента занятости Министерства труда и социального развития Омской области Данил Трофимов.

Интересной ярмарка вакансий будет и сибирякам, которые не имеют специального образования, но хотели бы работать поварами и кондитерами. Они смогут бесплатно пройти переобучение этим специальности в рамках нацпроекта "Демография".

Мероприятие пройдет на базе Центра профессиональной ориентации по адресу: ул. Куйбышева, 69.