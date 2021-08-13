В Омске прокуратура обязала мэрию поставить остановку у Старозагородной рощи

Так омичи прятались от ливня на остановке Старозагородная роща. Фото: ВКонтакте

Мы уже рассказывали о том, как справляются с непогодой омичи на остановке Старозагородная роща. Раньше там стоял старый навес, но в середине лета его убрали и ничего взамен не установили. После этого остановку для пассажиров заменили тополя, растущие неподалеку. Они защищали как могли и от дождя, и от зноя. В городской администрации тогда ответили, что с просьбой об установке павильона к ним должны были обратиться окружные чиновники. В администрации Советского округа рассказали, что остановку демонтировал собственник павильона, у него закончилась аренда.

Свою проверку провела и прокуратура. Как сообщили в ведомстве, на остановке сейчас отсутствуют обязательные элементы обустройства, что является нарушением ГОСТа. В адрес заместителя мэра Омска и директору департамента городского хозяйства направлены представления с требованием устранить замечания. Сейчас они находятся на рассмотрении. Установку навеса в ведомстве пообещали взять на контроль.