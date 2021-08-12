Роспотребнадзор не планирует переносить сроки обязательно вакцинации в Омске

Омские предприниматели должны успеть вакцинировать сотрудников до 26 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности стало известно из указа Роспотребнадзора, который опубликовали 4 июля. В нем работников крупных предприятий, сферы услуг, образования и других категорий обязали поставить прививки от ковида. Привиться должны минимум 60% работников. Сроки поставили жесткие – последняя прививка должна быть сделана не позднее 26 августа, а первая не позднее первого.

- Окончательный срок вакцинации против COVID-19 отдельных групп граждан установлен 26.08.2021 года. В настоящий момент оснований для переноса сроков вакцинации нет. В зависимости от складывающейся ситуации в дальнейшем Управление Роспотребнадзора по Омской области вернется к вопросу о необходимости и целесообразности переноса сроков, - приводят мнение Роспотребнадзора «ОмскИнформ».

Все еще может измениться, ведь осталось еще полторы недели. Но если сроки не сдвинут, то опоздавшие с вакцинацией могут попасть на крупный штраф или получить запрет на деятельность до трех месяцев.