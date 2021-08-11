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Общество11 августа 2021 7:56

Омская собака, которую спасали на пожаре МЧС, умерла вслед за хозяином

Пес несколько дней провел в клинике, но не выжил
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Собака после пожара пережила своего хозяина всего на несколько дней. Фото: Дарья Попова

Собака после пожара пережила своего хозяина всего на несколько дней. Фото: Дарья Попова

На прошлой неделе несчастье пришло в семью Поповых. Их квартира загорелась внезапно и, хоть площадь пожара была небольшой, серьезно пострадал глава семьи. Его госпитализировали в БСМП-1, но спасти жизнь не смогли. Через несколько дней мужчина умер.

Ненадолго пережила своего хозяина собака Доня. Любимец семьи тоже пострадал в пожаре, спасателям даже пришлось оказывать псу первую помощь. Доню забрали в ветклиику, где он провел несколько дней, как и хозяин. Дочь погибшего, Дарья, на своей странице в соцсетях сообщила, что вчера, 10 августа, общего любимца семьи не стало.