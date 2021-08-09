На видео попало, как омские пожарные реанимируют собаку, спасенную из огня

Квартира, где произошло несчастье, сейчас вся черная от копоти. Фото: Дарья Попова

Трагедия случилась в Амурском поселке на окраине Омска. В 10 вечера в доме на улице Багратиона загорелась квартира на первом этаже. Из-за того, что ЧП поздно заметили, хозяин жилья, находившийся внутри, уже не смог самостоятельно выбраться на улицу.

Когда пожарные добрались до него, пострадавший был в очень тяжелом состоянии. Приехавшие на место медики начали оказывать ему первую помощь прямо на улице. Потом пациента увезли в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи № 1.

Также из горевшей квартиры пожарные вытащили собаку, кошку и черепаху. Последние две в порядке, а пес надышался угарного газа и умирал. Люди не смогли оставить его без помощи и начали откачивать, подключив к кислородному аппарату. Знакомые семьи, где случилась беда, увезли животное в ветклинику. Пес находится там до сих пор.

Все это время за жизнь хозяина собаки боролись медики, но чуда не произошло. Мужчина умер, так и не придя в сознание.

У погибшего остались трое детей. Фото: Дарья Попова

Об этом рассказала дочь погибшего Дарья. Кроме нее у мужчины остались еще двое детей 17-ти и 11-ти лет. Они спаслись только потому, что в момент трагедии их не было дома.

Сейчас они живут у родных. У погорельцев огнем уничтожено практически все, остались лишь обугленные стены. Впереди – еще похороны главы семьи.

Узнать, чем помочь, можно у дочери погибшего по т. 8-951-421-56-59.