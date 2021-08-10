Губернатор, посетивший в Омске инсталляцию «Поезд Победы»: После выставки понимаешь: повторения войны не должно быть

«Поезд Победы» пробудет в Омске до конца дня 11 августа. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омск прибыл «Поезд Победы». Это передвижной музей о самых страшных вехах Великой Отечественной Войны. В основе экспозиции история машиниста паровоза Елены Чухнюк. Она возила к линии фронта эшелоны с боеприпасами.

Одним из первых посетил выставку у вокзала губернатор Александр Бурков. Он отметил важность подобных патриотических акций.

- В первом вагоне показан последний мирный день 1941 года, потом начало войны, лица молодых солдат, которые едут на фронт, санитарный вагон, где на лицах читается боль, вагон, в котором изображен концлагерь. Это подчеркивает тяжесть и жестокость войны. Выходя из Поезда Победы, ты понимаешь, что не должно быть повторения новой войны, - сказал глава региона.

«Поезд Победы» пробудет в Омске до конца дня 11 августа. Посещение выставки организовано с соблюдением всех мер противовирусной безопасности. На входе проводится термометрия, внутри размещены бесконтактные санитайзеры, в вагонах установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.