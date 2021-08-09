«Ремонтируется ежегодно»: В омском минстрое прокомментировали ситуацию с опасной дорогой в Полтавском районе

Сейчас ищут подрядчика, который приведет в порядок дорогу с 11-го по 19-й км. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура Омской области проверила, как обстоят дела с дорогами в Полтавском районе. В ведомстве пришли к выводу, что, по крайней мере, одна проезжая часть – Полтавка–Вольное–Новоильиновка – представляет серьезную опасность для людей.

На дороге нет освещения и тротуаров, зато есть школьники, которые вынуждены там ходить.

Прокуратура подала иск с требованием к дорожникам устранить нарушения, а к минстрою региона – предусмотреть деньги на эти работы. Центральный районный суд Омска требования удовлетворил.

В областном минстрое прокомментировали ситуацию так:

– Работы на автодороге проводились ежегодно. В 2019 году в рамках государственной программы Омской области выполнен ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия и присыпных обочин) на участке 5-13,2 км (выборочно) общей протяженностью 2,51 км. Затраты на данные цели составили 19,9 млн рублей. Кроме того, на содержание этой дороги в том же году направлено 6,57 млн рублей. На них летом проведен ямочный ремонт (с применением щебеночно-песчаной и асфальтобетонной смеси). В 2020 году затраты на содержание дороги направили 6,35 млн рублей, на которые выполнили ямочный ремонт (методом пропитки; струйно-инъекционным методом; щебеночно-песчаной смесью), а также восстановили профиль проезжей части с добавлением нового материала, укреплили обочины грунтощебеночной смесью. В 2021 году на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по этой дороге предусмотрено 6,594 млн рублей.

Также сообщается, на участке с 11-го по 19-й км дороги Полтавка–Вольное–Новоильиновка»планируется выборочный ремонт, который обойдется в 57,989 млн рублей. Скоро начнут искать подрядчика. Все работы планируют закончить к 15 ноября. Вопрос о выделении денежных средств на продолжение ремонта этой дороги в 2022 и 2023 годах будет решаться при формировании бюджета на последующие годы.