Единственная дорога, связывающая несколько сел в Полтавском районе Омской области, опасна для жизни

Даже на въезде в райцентр дорога выглядит вот так. Фото: Анна МИКУЛА

Одна из главных проблем, которые называют жители Полтавского района, – дороги. Точнее почти полное их отсутствие между населенными пунктами.

– Работы в деревнях нет почти никакой, поэтому людям ежедневно приходится ездить в райцентр, где они трудоустроены, – рассказала в интервью «КП-Омск» местная жительница. – А дороги такие, что безопаснее ехать по полям, чем по проезжей части. Но это только сейчас, когда сухо. А осенью и весной в распутицу даже и там проехать будет нельзя. И так приходится добираться по грязи по 50 км в одну сторону – просто, чтобы попасть на работу!

Это же подтвердила недавняя проверка прокуратуры. Выяснилось, что, как минимум, одна дорога в районе – Полтавка-Вольное-Новоильиновка – угрожает жизни людей. Это единственная проезжая часть, соединяющая сразу несколько населенных пунктов.

– На всем протяжении дороги в границах деревни Терпенье Полтавского района отсутствует освещение и тротуары, что значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций, с причинением вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей, передвигающихся по указанной автомобильной дороге в школу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В целях устранения нарушений закона, прокуратура района направила исковое заявление с требованиями об устранении вышеуказанных нарушений.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска обязали привести дорогу в порядок, а региональный минстрой – выделить на это деньги.