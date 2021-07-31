В Омске таксистам разрешили отказывать в поездке пассажирам без масок

Без маски пассажирам могут и отказать в поездке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третья волна коронавируса продолжает влиять на жизнь всех омичей. Накануне оперштаб перенес празднование Дня города с августа на сентябрь. Добавили в документ, в котором закреплены все ограничения, и новый запрет.

Новый пункт касается работы таксомоторных компаний и их водителей. Ранее всех их обязали при работе на линии использовать медицинские маски. Правда, самих пассажиров делать это никто не обязывал. Сейчас же, по информации РИА "Омск-Информ", в документе прописана обязанность омичей ездить в такси только в маске. Водителям официально разрешено отказывать в поездке клиентам без средств индивидуальной защиты.

Вот только захочет ли таксист отказываться от заказа и терять в выручке, большой вопрос.