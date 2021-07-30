Эксперт признал актуальность карбонового полигона, созданного омскими властями и ОмГАУ. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На этой неделе в омском правительстве объявили о создании первого за Уралом карбонового полигона. Это совместный проект с Омским государственным аграрным университетом имени Столыпина. Соглашение с ректором вуза подписал губернатор Александр Бурков.

Как сообщают в пресс-службе омского правительства, на карбоновом полигоне будут изучать влияние сельскохозяйственной деятельности на выбросы углекислого газа в атмосферу и на климат в целом.

Директор Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Никулин считает совместный проект вуза и омских властей очень актуальным.

- Сельское хозяйство тоже наносит вред природе и парниковыми газами, и агрессивными удобрениями. И новые сельские технологии, экологический подход становятся одними из важнейших направлений. Новые технологии позволяют восстанавливать природу и создавать дружественное взаимодействие человека с природой, - говорит эксперт. - И одно из важных направлений здесь – исследования. Мы должны понимать, как мы вредим и какую пользу приносим. И проект в Омской области – это одна из первых ласточек. То, что сельскохозяйственные учреждения, в том числе научно-исследовательские, занимаются не только вопросами производства продовольствия, но и взаимодействия с природой, оценивая экологические последствия и риски, – это важное направление.

Проект позволит изучать влияние сельскохозяйственной деятельности на выбросы углекислого газа в атмосферу и на климат в целом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Никулин также отметил, что подобные совместные исследования могут послужить разработке и внедрению новых технологий в сфере АПК.

- Это фундаментальные исследования. И одним ученым справиться нелегко, и важно, чтобы это были проекты, где взаимодействуют университетские, академические исследования и государство, - добавил эксперт. - Поэтому то, что правительство Омской области участвует и поддерживает такое сотрудничество, правильно. Это будет способствовать фундаментальности и долговременности научных исследований.