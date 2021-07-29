Роспотребнадзор требует сократить время работы кафе и заполняемость фитнес-клубов

В омском правительстве пока не стали ограничивать работу общепита.

На последнем заседании оперштаба продлили режим повышенной готовности. Более того, власти решили перенести празднования Дня города с августа на 11 сентября. Тогда же состоится и бесплатный концерт Владимира Преснякова, о котором ранее договорились в мэрии.

Как оказалось, пакет ограничений мог быть гораздо больше. Как рассказал вице-губернатор Дмитрий Ушаков омский Роспотребнадзор настаивал и на ряде запретов для бизнеса. Однако в региональном правительстве с ними не согласились.

- Роспотребнадзор выходил с предложениями по сокращению времени работы общепита, закрытию фудкортов и ограничению заполняемости фитнес-клубов. Действительно, сохраняется число заболевших коронавирусом. Но между тем система здравоохранения справляется, - отметил Ушаков и посоветовал всем омичам носить маски и вакцинироваться.