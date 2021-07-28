29 июля в вузах завершается прием документов от абитуриентов на бюджетные места

Более трех тысяч заявлений было подано абитуриентами в приемную комиссию Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Вот уже вторая приемная кампания в вузах проходит в непростой эпидемиологической обстановке. Выпускникам школ, не планирующим получать высшее образование, разрешили не сдавать ЕГЭ. Но эти сложности престижного омского вуза не коснулись. И это неудивительно – качественное образование, которое дает ОмГУ, всегда ценилось и ценится высоко, поэтому и стремятся сюда молодые люди. «К нам подают документы абитуриенты из разных концов страны в полном смысле этого слова: от Дальнего Востока до Калининграда. Прием документов через электронные сервисы значительно упростил процедуру», - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Марина Мамонтова.

По количеству бюджетных мест, предлагаемых абитуриентам, абсолютными лидерами является факультет компьютерных наук – на этом факультете 167 мест. Также увеличилось число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом на физическом факультете (99), а также в институте математики и информационных технологий (98).

29 июля до 17 часов по омскому времени еще можно подать документы в Приемную комиссию ОмГУ.

«2 августа на портале приемной комиссии будут размещены официальные конкурсные списки поступающих, - поясняет ответственный секретарь приемной комиссии Марина Мамонтова. – Абитуриенты смогут оценить свои позиции в конкурсе на бюджетные места. При анализе конкурсных списков хотелось бы обратить внимание абитуриентов на то что, многие из них подавали документы на 10 направлений. Поэтому, когда вы смотрите списки поступающих, количество людей, находящихся перед вами, не должно вас пугать. Для того, чтобы реально оценить свои шансы, лучше проконсультироваться со специалистами приемной комиссии или с деканом того факультета, который вы выбрали. Даже если у вас не очень много баллов, есть совершенно реальный шанс поступить на бюджетное место на тех факультетах, где их много. С 27 июля на сайте приемной комиссии университета публикуется пробный конкурс – «Если бы зачисление было сегодня…», который обновляется ежедневно».

«Зачисление абитуриентов на основные бюджетные места – 17 августа – рассказывает начальник управления образовательных программ ОмГУ Александр Лаптев. – Но согласие на зачисление принимаются только до 11 августа. Согласие на зачисление подается только на одно направление в выбранном вузе и только в один вуз, без данного заявления вуз не рассматривает абитуриента в конкурсе. Сам же абитуриент в заявлении указывает, что он не подавал такое заявление в другие вузы».