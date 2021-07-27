За сутки от ковида в омских больницах снова скончались 8 пациентов

От коронавируса с начала пандемии скончалось уже более 1600 омичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском минздраве опубликовали свежие данные о коронавирусе в регионе. Эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться напряженной. Накануне под работу с пациентами с ковидом перевели новую больницу - клинику ФМБА России.

Число зараженных растет с каждым днем. За последние сутки ковид обнаружили у 373 омичей. Из них 291 человек лечится амбулаторно.

Продолжает расти и смертность. Только за последние сутки от коронавируса скончались 8 человек. Всего же с начала пандемии от этого диагноза скончалось 1660 жителей Омской области. Об этом сообщает региональный минздрав.

Накануне в региональном Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация в регионе идет слишком медленно.