Эксперты - о перспективах подземки: В Омске шансы на достройку выше, чем у Красноярска

Метро в Омске значительно бы разгрузило основные магистрали.

Омское метро заморозили до лучших времен несколько лет назад. На его достройку, как ранее сообщали в пресс-службе правительство Омской области, требуется порядка 35 миллиардов. Во время прямого эфира вице-премьера Марата Хуснуллина, который он провел в своем Instagram, омичи спросили его о судьбе метро. И чиновник обнадежил наш регион.

- Будем достраивать. С губернатором встречались недавно и очень подробно обсуждали. Считаю, что метро в Омске надо достроить, - сказал Марат Хуснуллин.

Ранее и сам губернатор, кстати, говорил, что вопрос достройки подземки с повестки не снимается. И власти постоянно ищут варианты финансирования работ.

Губернатор не раз говорил, что на достройку подземки нужно более 30 миллиардов. Без помощи федерации такие расходы не потянет ни один регион. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- По моему поручению администрация города и министерство прорабатывают вопрос использования инфраструктуры, которая была построена, для увязывания ее в единую транспортную сеть Омска. Это и метромост, и два участка станций. Хочу успокоить: мы этот вопрос не бросаем, но в какой форме будет он решен – подземное метро, наземная транспортная связь... То, что это надо доводить до конца, – факт, - говорил в мае этого года Александр Бурков.

Оценил перспективы достройки метро и действия региональных властей в этом направлении и старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин. Он напомнил, что никогда ни один из регионов не занимался реализацией проекта метро самостоятельно без помощи федерации.

- Например, в некоторых регионах метрополитены, которые начинали строить в советское время и которые сейчас оказались не достроены, ориентировались на обслуживание промышленных предприятий, которые сейчас не формируют нужного объема пассажиропотока. Такая ситуация сложилась, например, в Самаре. В Омске же недостроенный участок метро ориентирован на связь новых очень крупных микрорайонов с его центром, и пассажиропотоки по этому коридору существуют сейчас, и метро было бы очень востребовано. И мне кажется, что в Омске, в отличие от Красноярска, перспективы достройки высокие, – уверен эксперт.

По мнению Зюзина, подземку вполне можно увязать с омским трамваем. Это существенно улучшит маршрутную сеть в городе.

- И это будет намного круче, чем одна линия метрополитена, как, например, в Самаре или Нижнем Новгороде, где метро чудовищно убыточно. Если Омск пойдет по этому пути, то это будет лучшим решением метрокризиса, который сложился в городе и десятилетиями «пылесосит» на свое поддержание средства, которые могли бы пойти на поддержание других видов общественного транспорта, - уверен эксперт. - А с точки зрения пассажира, совершенно без разницы, что прибывает на станцию – синий вагон метро или трамвайный поезд из двух или трех вагонов. Главное, чтобы он без пробок вывез в центр города к библиотеке Пушкина и я сэкономил бы время на проезд.