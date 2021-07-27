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Общество27 июля 2021 9:21

Эксперты - о перспективах подземки: В Омске шансы на достройку выше, чем у Красноярска

О том, что проект не собираются бросать накануне заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
Источник:kp.ru
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Метро в Омске значительно бы разгрузило основные магистрали.

Метро в Омске значительно бы разгрузило основные магистрали.

Омское метро заморозили до лучших времен несколько лет назад. На его достройку, как ранее сообщали в пресс-службе правительство Омской области, требуется порядка 35 миллиардов. Во время прямого эфира вице-премьера Марата Хуснуллина, который он провел в своем Instagram, омичи спросили его о судьбе метро. И чиновник обнадежил наш регион.

- Будем достраивать. С губернатором встречались недавно и очень подробно обсуждали. Считаю, что метро в Омске надо достроить, - сказал Марат Хуснуллин.

Ранее и сам губернатор, кстати, говорил, что вопрос достройки подземки с повестки не снимается. И власти постоянно ищут варианты финансирования работ.

Губернатор не раз говорил, что на достройку подземки нужно более 30 миллиардов. Без помощи федерации такие расходы не потянет ни один регион.

Губернатор не раз говорил, что на достройку подземки нужно более 30 миллиардов. Без помощи федерации такие расходы не потянет ни один регион.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- По моему поручению администрация города и министерство прорабатывают вопрос использования инфраструктуры, которая была построена, для увязывания ее в единую транспортную сеть Омска. Это и метромост, и два участка станций. Хочу успокоить: мы этот вопрос не бросаем, но в какой форме будет он решен – подземное метро, наземная транспортная связь... То, что это надо доводить до конца, – факт, - говорил в мае этого года Александр Бурков.

Оценил перспективы достройки метро и действия региональных властей в этом направлении и старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин. Он напомнил, что никогда ни один из регионов не занимался реализацией проекта метро самостоятельно без помощи федерации.

- Например, в некоторых регионах метрополитены, которые начинали строить в советское время и которые сейчас оказались не достроены, ориентировались на обслуживание промышленных предприятий, которые сейчас не формируют нужного объема пассажиропотока. Такая ситуация сложилась, например, в Самаре. В Омске же недостроенный участок метро ориентирован на связь новых очень крупных микрорайонов с его центром, и пассажиропотоки по этому коридору существуют сейчас, и метро было бы очень востребовано. И мне кажется, что в Омске, в отличие от Красноярска, перспективы достройки высокие, – уверен эксперт.

По мнению Зюзина, подземку вполне можно увязать с омским трамваем. Это существенно улучшит маршрутную сеть в городе.

- И это будет намного круче, чем одна линия метрополитена, как, например, в Самаре или Нижнем Новгороде, где метро чудовищно убыточно. Если Омск пойдет по этому пути, то это будет лучшим решением метрокризиса, который сложился в городе и десятилетиями «пылесосит» на свое поддержание средства, которые могли бы пойти на поддержание других видов общественного транспорта, - уверен эксперт. - А с точки зрения пассажира, совершенно без разницы, что прибывает на станцию – синий вагон метро или трамвайный поезд из двух или трех вагонов. Главное, чтобы он без пробок вывез в центр города к библиотеке Пушкина и я сэкономил бы время на проезд.