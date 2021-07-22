Сборную России на Паралимпиаде в Токио будут представлять 6 омичей

Наш фехтовальщик Александр Кузюков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу 6 омичей будут представлять Россию на Паралимпиаде в Токио. Об этом стало известно во время онлайн пресс-конференции первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, который и объявил состав сборной. В команду вошли следующие омские спортсмены: на фехтовальных дорожках за честь страны готовы сражаться Александр Кузюков и Юлия Майя. Александр Кузюков проходил подготовку на базе Омского велотрека в специально оборудованном для колясочников светлом уютном зале для фехтования.

Надежды на удачное выступления на Играх есть. Об этом свидетельствуют победные выступления Александра Кузюкова: с 2017 года наш спортсмен завоевал 26 медалей разного достоинства на чемпионатах мира, Европы, России, этапах Кубка мира, Кубках России и международных соревнованиях.

Отправятся в Токио и наши атлеты: Чемпион мира Александр Работницкий поборется за медали в беге на 800 и 1500 метров. Еще одна наша спортсменка, которая тренируется на базе главного спортивного вуза Сибири – Светлана Бизякина, – является кандидатом на участие в Сурдлимпийских играх 2021 года в толкании ядра.

Активно готовилась к своему главному выступлению в жизни на базе бассейнов «Альбатрос» и «Юность» наши пловчихи Елизавета Сидоренко и Вероника Медчаинова. Со спортсменками работают заслуженный тренер Андрей Франченко и тренер высшей категории Татьяна Бакшеева.

Мастер спорта Оксана Березовская попытается побороться за медали Токио в стрельбе. Как рассказали в пресс-службе омского министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области под руководством тренера Натальи Жилинской наша спортсменка готовилась на базе колледжа профессиональных технологий. Там, кстати, специально отремонтировал помещение и приспособил его для стрельбы из пневматического оружия для колясочников.

Мастер спорта Оксана Березовская попытается побороться за медали Токио в стрельбе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Ведущие омские спортсмены с удвоенной энергией отработали новый цикл спортивной подготовки. И сегодня мы с гордостью говорим о том, что 6 наших земляков вошли в состав национальной сборной команды для участия в Паралимпийских играх в Токио, – цитирует пресс-служба правительства региона руководителя Омского областного центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки Сергея Ещенко.

По его словам, пандемия не помешала нашим тренерами и спортсменам качественно подготовиться к Играм даже в условиях отмены большинства международных соревнований. Для наших паралимпийцев в Омской области есть вся необходимая материально-техническая база.

Сергей Ещенко отметил также, что по программе регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для спортсменов-паралимпийцев из средств федеральной субсидии был приобретен дорогостоящий инвентарь и оборудование.