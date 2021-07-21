«Коммунисты России» сдали документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Омской области

Сегодня, 21 июля, документы в областной избирком принесли члены Омского отделения партии «Коммунисты России». Это второй приход коммунистов в избирательную комиссию. На прошлой неделе партийцы подали документы для участия в выборах депутатов Государственной думы. В этот раз – документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания региона.

В первой тройке лидер партии Максим Сурайкин, депутат Горсовета и секретарь омского отделения «Коммунистов России» Владимир Казанин и ветеран коммунистического движения Светлана Андрушко.

«На прошлой неделе прошла конференция регионального отделения партии, на которой выдвинули общеобластной список и кандидатов по одномандатным округам. Затем мы взяли время, чтобы качественно подготовить все необходимые документы. Но это еще не завершение. В соответствии с законом кандидаты по одномандатным округам после этой процедуру должны будут пройти в избирательные комиссии окружные и подать документы. У нас ответственные коммунисты, думаю, все получится. Сейчас можно говорить о начале официальной политической борьбы за участие в выборной кампании. Надеемся, что наши избиратели нас поддержат», - отметил Максим Сурайкин.

«Коммунисты России» выставляют своих кандидатов по 17 одномандатным округам и партийным спискам. По словам первого секретаря регионального отделения партии Владимира Казанина, в выборах в областной парламент задача номер один для них, перешагнуть пятипроцентных рубеж и закрепиться в Заксобрании.

«Будем бороться за мандаты в Законодательное собрание. Почему это важно. Дело в том, что многие нормативные документы – это прерогатива Законодательного собрания. Это законодательная власть, и она может вносить коррективы. Депутаты могут принимать решения и влиять на жизнь людей. Горсовет - больше совещательный орган. Вот почему логично, что мы стараемся попасть в Заксобрание», - пояснил Владимир Казанин.

Выборы депутатов Законодательного собрания Омской области седьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу РФ.

Выборы проходят по смешанной избирательной системе: из 44 депутатов 22 избираются по партийным спискам, оставшиеся 22 – по одномандатным округам. Для попадания в областной парламент партиями необходимо набрать более 5% голосов. Депутаты избираются на пять лет.

По данным областной избирательной комиссии на территории Омской области на 1 января 2021 года зарегистрировано 1 506 170 избирателей.