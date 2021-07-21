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Общество21 июля 2021 14:02

Омичка подала в суд на соседку по даче из-за живой изгороди

Женщина посчитала, что за счет кустов соседка увеличила свой участок
Источник:kp.ru
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Причиной для спора между соседями стали кусты на дачной аллее.

Причиной для спора между соседями стали кусты на дачной аллее.

Фото: Аца КОШТЭ

В суд на соседку по даче подала омичка из садового товарищества «Биолог». Причиной спора стала живая изгородь, которая проходил вдоль гаража соседки. В иске женщина объяснила, что кусты находятся на землях общего пользования, а не на личном участке соседки.

Кировский суд рассмотрел обращение бдительно дачницы и пришел к выводу, что кусты действительно посажены на землях общего пользования. Это может помешать использованию общих земель, поэтому 56-летнюю владелицу кустов обязали их снести. Как уточнили в пресс-службе УФССП, омичка тянуть с исполнением решения суда не стала и кусты быстро убрала.