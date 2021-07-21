Бывшему главе омской полиции Быкову, подозреваемому в крышевании интим-салонов за взятки, продлили арест

Происхождение денег в карманах во время задержания полицейский не смог. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Появились подробности о бывшем главе омской полиции 42-летнем Евгении Быкове. Напомним, что его задержали в конце апреля с крупной суммой денег при себе. Сотрудникам ФСБ происхождение при себе 300 тысяч высокопоставленный полицейский не смог. Он начал путано говорить, что это друг вернул ему долг.

Однако, по версии следствия, за эти деньги он обещал покровительство предпринимателю, владеющему релакс-салонами. Не проводить проверки, как считает следствие, Быков с подельником обещал за 3,5 миллиона рублей.

Свою вину экс-глава омской полиции отрицает. Он находится под стражей. Накануне Куйбышевский районный суд продлил арест Евгению Быкову. В СИЗО он будет находиться как минимум до 22 августа. Та же участь ждет и его подельника - другого полицейского. Начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Омску Михаила Лебедева тоже оставили за решеткой еще на месяц.