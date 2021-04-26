«Это друг вернул долг»: ФСБ задержала начальника полиции по городу Омску за взятку в 3,5 миллиона

Сам задержанный полицейский вину отрицает. Фото: ФСБ России

Только что стало известно о задержании начальника полиции по городу Омска Евгения Быкова. В этой должности он проработал всего лишь полтора года. При себе у него нашли крупную сумму денег - порядка 300 тысяч рублей. Информация об аресте Быкова появилась еще на прошлой неделе, но официального подтверждения долгое время не было.

По версии, следствия за взятку в 3,5 миллиона Быков гарантировал прикрытие бизнеса владельцу сети массажных и релакс-салонов. Ему помогал один из подчиненных руководителей структурного подразделения МВД. Попросту говоря, полицейский с напарником крышевали эти салоны. При себе у начальника УМВД по Омску было 300 тысяч рублей наличкой. Происхождение денег в кармане Быков объяснил сотрудникам ФСБ так:

- Это долг, друг отдал.

- Какая здесь сумма? - уточнили и него оперативники.

- Не знаю, - ответил Быков.

Судя по кадрам появившегося видео с задержанием, к такому исходу полицейский был никак не готов. Евгений Быков выглядел растерянным и постоянно ни к месту улыбался. Свою вину в получении взятки, по нашим данным, он отрицает. Сейчас силовик арестован на время следствия. В органах внутренних дел он проработал 26 лет.

- По версии следствия, начальник УМВД России по г. Омску совместно со своим подчиненным получили через посредника от предпринимателя в виде взятки свыше 3,5 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя. После получения денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным, - сообщили сайту "Комсомольская правда в Омске" в следкоме.

В пресс-службе омской полиции задержание Евгения Быкова подтвердили. Тем не менее, он до сих не уволен. Проводится внутренняя служебная проверка.

- На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, - сообщили в омской полиции.