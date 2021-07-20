«У меня нет для них слов»: Капитан затонувшего 8 лет назад омского судна «Полесье» так и не извинился перед пассажирами

Капитан Ратько на суде отмалчивался. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Почти 8 лет назад прогулочный теплоход "Полесье" потерпел крушении на Иртыше. Судно с пьяным капитаном Юрием Ратько столкнулось с грузовой баржей 17 августа 2013 года. В этой трагедии погибло 6 человек. Капитан был признан виновным - его приговорили к 4,5 года колонии. Но уже через год речник освободился по амнистии.

Свою вину капитан признал, но ни разу не извинился публично перед родными погибших и пострадавшими пассажирами. Вспоминать тот день Юрий Ратько очень не любит. Мы решили узнать, как он живет и есть ли у него какие-то слова для людей, у которых из-за ошибки капитана навсегда изменилась судьба. Мы дозвонились Юрию Ратько.

- Юрий Оттович, я знаю, что вы не любите обсуждать тот день и трагедию с крушением теплохода. Может, сейчас настало время?

- Что? Не понял.

- Я по поводу трагедии с теплоходом «Полесье». Вы же были капитаном.

- Ну, был.

- И вас обвинили в крушении.

- Обвинили меня.

- Может, есть какие-то слова для пассажиров и родных погибших. За 8 лет вы ни разу так и не извинились.

- Нету.

Как сложилась ваша судьба? Работаете?

- Нет, я не работаю – сижу дома. Все, не хочу говорить! - сказал капитан и бросил трубку.