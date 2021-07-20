Судно после столкновения с баржей разрезало как консервную банку. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Почти 8 лет прошло с момента крупнейшей катастрофы на Иртыше за последнее время. Около двух часов дня 17 августа 2013 года прогулочный теплоход «Полесье», который вез пассажиров по маршруту «Омск – Ачаир», столкнулся с баржей и затонул. В крушении погибло 6 человек, еще 49 пострадали. Родные погибших получили по 500 тысяч компенсации от властей и суммы до 2 миллионов от страховой. Пострадавшим омские мэрия и правительство тогда назначила разные суммы – от 50 до 100 тысяч рублей.

Неосторожный маневр "Полесья" стоил шести жизней. ФОТО: Лариса Горчухина

Позже следствие выяснит: капитан судна Юрий Ратько не прошел медицинский контроль перед рейсом. В момент катастрофы он был пьян – в его крови обнаружат 1 промилле алкоголя. С места трагедии он трусливо сбежал. А позже станет известно, что судном вообще управляли курсанты, пока Ратько находился в рубке. Сам он сообщит следствию, что выпил 300 граммов водки. Суд признал виновным в трагедии именно Ратько. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы, однако за решеткой он провел чуть больше года и был освобожден по амнистии.

Капитан Юрий Ратько на суде постоянно молчал и так и не нашел нужных слов для родственников погибших. Фото: Федор СКВОРЦОВ

За эти 8 лет капитан так ни разу и не извинился перед пострадавшими и родными погибших. Не смог он найти в себе силы и смелость сделать это и сейчас (подробнее см. «Звонок капитану»). Мы хотели пообщаться с защитником Юрия Ратько, чтобы он честно рассказал, что ему говорил капитан во время суда и следствия, как переживал случившееся. Но адвокат речника последний год тяжело болеет и почти не говорит.

Кристина Постникова даже спустя 8 лет не любит вспоминать тот день. Фото: ВКонтакте

Мы решили узнать, как сложилась судьба пострадавших пассажиров теплохода. Многие тогда были детьми - они отдыхали на судне вместе с родителями. 34-летняя Кристина Постникова была одной из пассажирок прогулочного теплохода в тот злополучный день. Она отделалась травмой головы. На судне девушка находилась с мужем и свекровью. Вспоминать 17 августа 2013 года омичка не любит.

- Извините, я сейчас на Алтае. Мне неудобно говорить. Да и вообще я не хочу и не готова вспоминать события того дня, извините. У меня все нормально, – ответила нам Кристина.

Крушение теплохода Полесье унесло жизнь 22-летней Александры Лацо. Ее семья была в числе тех, кто добивался максимально сурового наказания для капитана. Они даже подавали апелляцию на приговор Юрию Ратько. По мнению родных Сашеньки, 4,5 года тюрьмы – слишком мягкий вердикт для человека, искалечившего десятки судеб. А когда речник через полтора года освободился, семья погибшей пассажирки и вовсе была в шоке.

На могиле 22-летней Саши Лацо всегда живые цветы. До трагедии на Иртыше она планировала выйти замуж. Фото: ВКонтакте

- Как? Так рано?! Его ж буквально недавно посадили! – недоумевал жених Саши Лацо Валерий Доминов, с которым они планировали свадьбу. – Очень плохо, что его выпустили. Получается, он даже тот минимальный срок, который ему дали, не отбыл. Эх, правосудие...

Андрей Коканов, приехавший в Омск в отпуск к матери, был одним из героев. Крепкий мужчина помогал другим пассажирам покинуть искореженное судно. О нем потом вспоминали многие пострадавшие. На судне он был вместе с женой и мамой. Мы общались с Андреем тогда в больнице. Его белая футболка окрасилась в красный цвет.

- Это не моя кровь, - сразу же тогда уточнил нам мужчина.

Андрей Коканов настоящий герой: он помогал другим пассажирам покинуть тонущий теплоход. Фото: ВКонтакте

Он был удивительно спокоен даже после того, что пережил. Мы узнали, как сложилась судьба героя. Андрей Коканов по-прежнему живет в родном Кемерово. Работает на крупном горно-добывающем предприятии. Кажется, помогать в крови Андрея. Он активно распространяет информацию о поисках людей в своем регионе. А недавно устроился поработать в ковидный госпиталь. Во время третьей волны коронавируса Андрей хочет быть полезным и помогает врачам.

Вспоминать тот самый день он не любит. Вот что Андрей ответил на нашу просьбу поговорить о трагедии на Иртыше:

- Извините, я работаю в covid-19 госпитале. Ни звонить, ни отвечать на звонки в ближайший месяц не могу.

Андрей Коканов после трагедии на Иртыше увлекся бегом. Он участвует в различных соревнованиях. Часто ездит на велосипеде. А главная отдушина сибиряка - дача. Андрей очень часто выкладывает оттуда пейзажные фотографии.

ЗВОНОК КАПИТАНУ

«Не работаю – сижу дома»

«Комсомолка» связалась с Юрием Ратько. Наш звонок его явно застал врасплох.

- Юрий Оттович, я знаю, что вы не любите обсуждать тот день и трагедию с крушением теплохода. Может, сейчас настало время?

- Что? Не понял.

- Я по поводу трагедии с теплоходом «Полесье». Вы же были капитаном.

- Ну, был.

- И вас обвинили в крушении.

- Обвинили меня.

- Может, есть какие-то слова для пассажиров и родных погибших. За 8 лет вы ни разу так и не извинились.

- Нету.

- Хорошо. Как сложилась ваша судьба? Работаете?

- Нет, я не работаю – сижу дома. Все, не хочу говорить!