Губернатор проинспектировал ход ремонта здания под детскую школу искусств в Омске

В августе реконструкция должна быть завершена. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Ровно 5 лет назад была открыта самая молодая детская школа искусств на Левом Берегу - ДШИ №21. В ней обучается 800 человек. В последние годы существенно выросла необходимость в ее расширении. Для этого в 2020 году ДШИ №21 получила нежилое здание площадью более 1000 кв. м. по улице Авиационная.

В рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году здесь стартовали ремонтные работы. На обновление выделено 22,4 млн. Ход работ осмотрел губернатор Александр Бурков. В августе реконструкция должна быть завершена.

- Сколько мы сможем дополнительно обучать детей? - поинтересовался глава региона.

- В этом здании после ремонта рассчитываем на 500-600 учащихся, - сообщил директор школы Андрей Белоусов.

Здание основной школы уже переполнено, поэтому новых воспитанников набирают по конкурсу.

- Преподавательский состав, соответственно, надо будет увеличивать. Сколько планируете принимать?

- Здесь будут музыкальное, театральное отделение и художественное – три класса изобразительного искусства и класс керамики.