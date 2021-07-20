Андрей Коканов не любит вспоминать тот роковой день. Фото: ВКонтакте

17 августа 2013 года во время прогулки по Иртышу потерпел крушение, столкнувшись с грузовой баржей. По вине пьяного капитана погибли 6 пассажиров. "Комсомолка" узнала, как сложилась судьба одного из них - Андрея Коканова.

В Омск он тогда приехал с женой к маме из Кемерово. Андрей был одним из тех, кто спасал пассажиров после крушения теплохода "Полесье". Тогда все говорили, что он настоящий герой. Как оказалось, помогать людям в крови у Андрея. В последние годы сибиряк активно распространяет информацию в соцсетях о пропавших. Увлекается бегом и катанием на велосипеде.

Вспоминать тот день Андрей Коканов не захотел. Спустя 8 лет, он все так же помогает людям. А главная отдушина сибиряка - дача.

- Извините, я работаю в covid-19 госпитале. Ни звонить, ни отвечать на звонки в ближайший месяц не могу.