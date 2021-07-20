В Омске за сутки прибавилось 355 зараженных коронавирусом

В Омской области ковид продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, в Омской области за сутки выявили 355 новых случаев заболевания ковидом. Всего за время пандемии в Омской области заболели 57 150 человек.

Выздоровел 81 человек. За все время пандемии победить болезнь удалось 43 456 людям.

За сутки от ковида умерли 6 человек. За все время наблюдений скончались 1 611 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 390 499 человек, полностью привиты 266 401 человек, а остальные 124 098 человек ожидают второй компонент «Спутника-V». Вакцинация проходит во всех поликлиниках города и области. Накануне в регион поступила крупная партия вакцины, которой должно хватить при нынешних темпах вакцинации до конца недели.