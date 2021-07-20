Из мечети в Омске сбежал баран и создал пробку на дороге

Курбан-байрам в Омске. Фото: vk.com/omsk_live

Сегодня, 20 июля, мусульмане отмечают один из своих главных праздников – Курбан-байрам. Для традиционных верующих это символизирует окончание хаджа (паломничества).

В Омской области этот праздник тоже проводят с размахом, практически как Новый год. В шести мечетях, расположенных на территории региона, сегодня очень многолюдно. Верующие молятся, а после готовят традиционные блюда из баранины.

Одному из животных, видимо, совершенно не хотелось становиться едой. Бунтарь вырвался с территории мечети на улице 10 лет Октября и кинулся наутек, перегородив собой движение на дороге. Из-за беглеца даже образовалась пробка.

Комментаторы в паблике «Омск Live», где разместили фото с моментом побега, почти единогласно решили, что так отчаянно боровшийся за свою жизнь баран заслужил свободу. К сожалению, зверя вскоре поймали и, судя по всему, зарезали.