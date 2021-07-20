Никакой социальной дистанции и все без масок: В Омске тысячи мусульман на Курбан-байрам пришли к мечети

Ни о какой социальной дистанции верующие не заботятся. ФОТО: "Новый Омск"

Мусульмане сегодня празднуют один из главных праздников в году - Курбан-байрам. Из-за этого в центре города перекрыто сразу несколько улиц. Отменять в омских мечетях службу не стали. В итоге совершить намаз в мечеть на улице Богдана Хмельницкого пришли тысячи верующих.

Для того чтобы попасть внутрь, люди выстроились в огромную очередь, растянувшуюся на несколько десятков метров. Некоторые стали совершать намаз прямо у входа в мечеть. Кто-то начал стелить коврики и молиться прямо на газоне рядом.

И это несмотря на то, что Духовное управление мусульман в Омске организовало онлайн-трансляцию службы в честь Курбан-байрам в социальных сетях. Большая часть верующих все же решили принять в ней участие лично. Неудивительно, что на подступах к мечети образовались огромные очереди. Больше 10% жителей Омской области - именно мусульмане. У мечети на Богдана Хмельницкого было замечено не менее 500 прихожан.

Естественно, люди в очередях стоят без соблюдения каких бы то ни было элементарных правил социальной дистанции. Более того, медицинские маски есть едва ли у каждого десятого верующего в толпе. Да и у них чаще всего она надета неправильно. Такое скопление людей чревато последующими заражениями. В Омской области ежедневно ковид находят в среднем у 350 человек. Это самые высокие цифры за все время пандемии.

Третья волна опасна еще и ростом смертности. Наш регион, кстати, в лидерах по этому печальному показателю. Только за последние выходные в омских больницах от ковида скончались 10 пациентов. А власти вынуждены перепрофилировать под коронавирус все новые и новые места в медучреждениях.