В Омске продлили ограничения для кинотеатров

Из-за ковида в Омске продолжают продлять ограничения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске пока продолжает свирепствовать третья волна коронавируса. Накануне снова побит антирекорд по числу заразившихся, за сутки прибавилось 352 больных. На фоне этого еще на заседании прошлого оперштаба решили ограничить все массовые мероприятия, а на киносеансы и театральные постановки пускать только половину зрителей от максимально возможного числа. Пока это правило не изменилось. Его действие даже продлили в Омске до 31 июля.

Театры сейчас находятся на каникулах, поэтому более актуально это для кинотеатров, которые сейчас вынуждены работать только в полсилы. Такие ограничения действовали и во вторую волну коронавируса.